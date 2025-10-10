Менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди опроверг слухи о ее ссоре с телеведущей Ларисой Гузеевой. Он подчеркнул, что никакой вражды между ними нет, и они остаются приятельницами.

© Вечерняя Москва

Эта новость появилась вскоре после сообщений о якобы вспыхнувшем скандале вокруг проекта строительства элитных вилл на острове Бали. Якобы Кудрявцева обвинила Гузееву в недобросовестной рекомендации инвестиционного проекта, который привел к потере денег инвесторов.

Однако сам инцидент оказался дезинформацией, и обе стороны подтверждают нормальные отношения друг с другом.

Источник слухов о конфликте так и остался неизвестен, однако подобные ситуации подчеркивают важность проверки фактов перед публикацией новостей, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ларису Гузееву подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Шесть россиян подали заявление в полицию. По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако, когда пришло время сдавать объекты, предприниматель исчез.

Домогацкий активно вел социальные сети, и в его роликах часто появлялась телеведущая с рекламой.

Позднее Гузеева резко ответила Кудрявцевой после передачи о мошенниках. Она упрекнула ведущую в забывчивости.

Телеведущая ответила своей коллеге Ларисе Гузеевой, которая обиделась на нее после программы «Звезды сошлись», где обсуждались мошеннические схемы.