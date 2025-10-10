Адвокат Добровинский объяснил стремление Аршавина снизить алименты

Адвокат Александр Добровинский считает, что бывший футболист сборной России Андрей Аршавин хочет снизить размер алиментов своим детям от телеведущей Юлии Барановской, поскольку уверен, что деньги идут не на те цели, на которые должны. Его слова приводит «Звездач».

Ранее представитель Барановской Николай Фетисов сообщил, что Аршавин подал иск в суд к телеведущей с просьбой снизить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. В качестве основной причины указано то, что с августа 2025 года экс-футболист сборной РФ выплачивает алименты ребенку от другого брака.

«Мужчина считает, что те несметные деньги, что он дает в виде алиментов, идут не на детей, а идут прямо на сумки Birkin, полеты на Бали и так далее, детям они не доходят. Юля получала хорошие алименты до поры до времени, пока играл Аршавин», — считает Добровинский.

Напомним, что Аршавин встречался с Барановской с 2003 по 2012 год. Официальный брак пара не заключала, но у них родились трое детей: Артем (2005), Яна (2007) и Арсений (2012).