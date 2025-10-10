«Сходит с ума»: дочь Даны Борисовой поспорила с мамой о работе

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина рассказала «Комсомольской правде», что нашла работу своей мечты и скоро будет получать зарплату. Девушка сказала, что ее мама «сходит с ума и пока что не верит» в успешную развязку истории.

Ранее Борисова рассказала «Московскому комсомольцу», что некий интернет-портал пригласил ее дочь на двухмесячную стажировку. Телеведущая усомнилась, что Полина получит плату за свою работу.

В беседе с «Комсомольской правдой» девушка рассказала, что стажировка продлится до конца октября. Она назвала ее «работой мечты» и сказала, что скоро будет получать зарплату.

«Мне кажется, моя мама просто сходит с ума и пока что не верит, что у меня есть какой-то талант в этой же сфере. Время покажет», - подчеркнула Полина.

В августе дочери Даны Борисовой исполнилось 18 лет. «Комсомольская правда» отмечает, что Полина продолжает поддерживать маму. Они вместе ходят на съемки - одна из них состоялась на этой неделе.