Возможный бойфренд Седоковой прокомментировал отношения с певицей

Накануне Анну Седокову видела в компании неизвестного мужчины, что породило шквал слухов о новом романе артистки. Журналисты вскоре выведали информацию о спутнике певицы — им оказался некий 37-летний Андрей Гавриленко. Вскоре таинственный приятель Анны поспешил прокомментировать новость о романе со звездой.

«Я понимаю, что общественный интерес к Анне очень велик, и любая совместная фотография вызывает массу обсуждений. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений», — заявил Андрей.

Гавриленко признался, что они с Анной давно знают друг друга. Но их связывает только теплая дружба — и не более.

«Мы просто хорошо общаемся, и я прошу не искать в этом скрытых смыслов», — сказал приятель Седоковой.

Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной

Ажиотаж вокруг пары возник после того, как в Сеть попали совместные кадры Анны и Андрея. Они танцевали и обнимались во время выступления певицы Алсу. Сама Седокова пока что не комментировала разлетевшиеся слухи о новом романе.