Имя Олега Павловича Табакова — одно из самых громких в истории советского и российского театра. Артист, режиссер, педагог, основатель легендарной «Табакерки», он оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и внушительное состояние, ставшее яблоком раздора между его близкими. После смерти актера в 2018 году его семья оказалась втянута в затяжной конфликт из-за раздела имущества. Подробнее — в материале «Рамблера‎».

Олег Табаков: жизнь и уход великого артиста

Великий актер родился 17 августа 1935 года в Саратове, и уже в 1950-х стал одной из самых ярких звезд советской сцены. Табаков снялся в десятках культовых фильмов — от «Шерлока Холмса» до «Мэри Поппинс» и «Войны и мира». Его бархатный голос и мягкая ирония стали частью культурного кода целого поколения. В 1987 он создал театр-студию «Табакерка», позднее стал одним из основателей «Современника» и возглавил МХТ имени Чехова.

В последние годы жизни Табаков страдал от хронических заболеваний сердца и легких, а также от осложнений, связанных с продолжительным лечением. Однако он продолжал руководить театром, выходил на сцену, занимался режиссурой и преподавал.

Зимой 2018 года актер попал в реанимацию с диагнозом «сепсис и пневмония». Врачи боролись за его жизнь почти три месяца. Несмотря на краткосрочные улучшения, 12 марта 2018 года Олег Павлович скончался на 83-м году жизни. Причиной смерти официально назван сепсис, вызвавший полиорганную недостаточность. Похоронен актер на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья и наследники: два брака, четыре ребенка

Первой женой Олега Табакова была актриса Людмила Крылова, с которой он прожил более тридцати лет. В этом браке родились двое детей — Антон (1960) и Александра (1966). После развода с первой супругой Олег Табаков женился на своей ученице, актрисе Марине Зудиной. У пары родились сын Павел (1995) и дочь Мария (2006). Таким образом, на момент смерти у актера осталось четыре наследника первой очереди — и вдова.

По оценкам «Комсомольской правды», в общей сложности сумма наследства Табакова составляла около 220 миллионов рублей. В его собственности находились несколько квартир в центре Москвы, загородный особняк, автомобиль. Также у него были сбережения на банковских счетах и доход от авторских прав.

Вспыхнувший конфликт

© Даниил Овчинников/пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова/ТАСС

Сразу после похорон в прессе появились сообщения о непринятии завещания старшими детьми актера — Антоном и Александрой. По данным «Аргументов и фактов», завещание предусматривало передачу большей части имущества Марине Зудиной и их общим детям. Старшие дети от первого брака, по этим словам, не получили крупных долей.

Антон Табаков, известный актер и ресторатор, открыто выражал недовольство ситуацией. Он заявил, что не был уведомлен о составе наследства и не участвовал в оформлении документов. Александра Табакова, по сообщениям СМИ, не поддерживает отношения с мачехой и даже не присутствовала на похоронах отца.

При этом юридически громких исков от старших детей подано не было: по данным Росреестра, никаких судебных дел о разделе имущества Табакова не зафиксировано. Спор оставался на уровне личных конфликтов и «семейного молчания».

Что досталось Марине Зудиной и детям?

Марина Зудина унаследовала основную часть недвижимости — элитную квартиру в Москве, особняк в Подмосковье и часть долей в театральных фондах, связанных с именем Табакова.

Младший сын Павел Табаков, ставший актером и продолжателем дела отца, получил часть творческого наследия — авторские права и сценические документы. Он активно снимается в кино и играет в МХТ имени Чехова, который некогда возглавлял его отец.

Дочь Мария, которой на момент смерти отца было всего 12 лет, также включена в завещание. Ее доля как несовершеннолетнего наследника по закону обеспечена Зудиной как опекуном.

Антон и Александра, как сообщалось, не получили недвижимого имущества. Однако, по закону, им полагалась обязательная доля в наследстве (если они не были полностью исключены завещанием, чего официально не подтверждено). Оценка их долей не раскрыта публично.

После смерти отца старшие дети окончательно разорвали отношения с мачехой и младшими сводными братом и сестрой. Антон Табаков, живущий за границей, не появляется на публичных мероприятиях, связанных с памятью отца. Александра, по сообщениям близких, отказалась участвовать в любых «семейных делах».

