Жена Збруева ответила на слухи о его страшной болезни

Жизни известного актера Александра Збруева ничего не угрожает, он госпитализирован планово, а не в связи с тяжелым заболеванием. Об этом заявила «Абзацу» супруга актера Людмила Савельева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Збруев был экстренно госпитализирован в Москве с болями в животе и подозрением на онкологическое заболевание. Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер отметил, что «были жалобы по урологической части», но опасений за здоровье актера нет.

«У Александра Викторовича, слава богу, все в порядке. Это профилактика, он проходит плановое обследование. Сдаст анализы – и все», – рассказала Людмила Савельева.

Широкую известность актер приобрел после дебюта в фильме «Мой младший брат» (1962). В его активе свыше 60 картин, в их числе «Большая перемена» (1973), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «Бедная Саша» (1997).

В сентябре 87-летний Збруев был снят с юбилейного спектакля «Вишневый сад» в театре «Ленком Марка Захарова». Перед выходом на сцену он пожаловался на слабость и сильное головокружение. Актер был заменен, однако тогда госпитализация ему не потребовалась.