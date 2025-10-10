Как живет Милош Бикович: рождение сына, обман ради роли и встреча с Джонни Деппом

Звезда «Холопа», сербский актер Милош Бикович, впервые стал отцом, но до сих пор не называет имя сына и не раскрывает подробности семейной жизни. Как живет артист, на что он готов пойти ради роли, и какой подарок сделал голливудской звезде Джонни Деппу, разбиралось издание «СтарХит».

Напомним, что еще в 2020 году Бикович, заявил, что готов к серьезным отношениям и рождению детей. Он отмечал, что надеется встретить свою любовь и называл жизнь без детей «пустоватой». Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич. Пара поженилась в 2023 году.

О сыне

Милош Бикович отмечал, что, так как семья живет на две страны, то его сын растет билингвой и первые слова сказал на русском языке, а не на сербском.

«Первая фраза у него была «папа», не «тата». Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и, благодаря ей, начал говорить «папа», «машина». А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском», — отмечал актер.

По словам Биковича, так как ребенок растет двуязычным, он специально говорит с сыном и на сербском, и на русском.

«У него двойная система мышления», — констатировал артист.

О карьере

Одна из главных ролей Милоша Биковича — футболист в сербском фильме «Монтевидео». Однако для того, чтобы получить роль, актеру пришлось пойти на небольшой обман, так как на тот момент он очень плохо играл в футбол.

«Я поступил хитро. Я придумал один футбольный трюк, который выглядит очень сложно. Эта сцена была интегрирована в общую историю. После этого трюка зритель думает, что если я могу сделать такое, то базовые элементы — удар, прием — запросто исполню», — вспоминал Бикович.

По его словам, серьезно тренироваться и подтягивать футбольные навыки он начал уже после получения роли.

О Джонни Деппе

С голливудской звездой Милош Бикович познакомился, когда продюсировал мультфильм, который озвучивал Джонни Депп. Сербский актер подарил коллеге галстук с принтом мозаики храма Святого Саввы в Белграде и был уверен, что подарок затерялся среди множества других презентов.

«Прошел месяц, у него был тогда судебный процесс с Эмбер Херд. Когда после процесса он вышел, я увидел — на нем мой галстук», — рассказал Бикович.

Напомним, что Милош Бикович в феврале 2021 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. После начала спецоперации актер отмечал, что его отношение к России не изменилось из-за «русофобии и истерии» на Западе, и он гордится тем, что является российским гражданином.