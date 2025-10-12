Зачем дочь Элвиса Пресли два месяца прятала дома труп сына

Лайза Мари Пресли — единственная дочь легендарного Элвиса Пресли, певица и автор песен, пережила в 2020 году самую страшную потерю в своей жизни. Ее сын покончил с собой, и эта трагедия буквально разрушила ее изнутри. От шока и боли Лайза Мари не смогла расстаться с ним сразу — она хранила тело сына у себя дома на сухом льду почти два месяца. Подробности истории читайте в материале «‎Рамблера».

© Imago/TACC

Самоубийство Бенджамина Киу

Бенджамин Сторм Киу, сын Лайзы Мари и музыканта Дэнни Киу, умер 12 июля 2020 года в своем доме в Калабасасе, Калифорния. Причиной послужил выстрел в голову. Полиция округа Лос-Анджелес подтвердила, что смерть была самоубийством. Ему было всего 27 лет.

Смерть единственного сына стала для Лайзы Мари невыносимым горем. Она находилась в доме, когда приехали полицейские и врачи скорой. По словам друзей семьи, певица «кричала и не могла поверить, что это произошло».

Почему она держала тело дома?

Как позже призналась сама Лайза Мари в своих посмертно опубликованных мемуарах «Отсюда в великое неизвестное» (2024), она не смогла так быстро отпустить сына и настояла, чтобы тело не увозили сразу. Ей было важно попрощаться с ним также, как в свое время она смогла попрощаться со своим отцом.

Повторила смерть матери: трагическая судьба единственной дочери Уитни Хьюстон

Так как в Калифорнии нет закона, требующего немедленного захоронения усопших, если тело хранится должным образом, она договорилась с похоронным агентом, чтобы тело Бенджамина перевезли в отдельную комнату ее дома, где его поместили для сохранения на сухой лед при температуре около 12 градусов по Цельсию.

«В моем доме была отдельная спальня, и я держала Бена там два месяца. Мне нужно было быть рядом, пока я не смогу его отпустить», — приводили цитаты из ее книги Fox News.

Тело находилось в комнате, куда никто не заходил, кроме нее и близких помощников. В помещении повсюду были фотографии и свечи. Она заходила туда каждый день, сидела рядом, разговаривала с сыном. По словам Лайзы Мари, это помогало ей «смириться с тем, что он ушел».

Реакция семьи и общественности

Дочь Лайзы Мари, актриса Райли Киу, рассказывала в интервью New York Times, что сначала не могла понять решение матери, но позже признала — это был ее способ справиться с утратой. Родственники и друзья Лайзы Мари старались не обсуждать этот эпизод публично, однако источники, близкие к семье, подтверждали, что тело действительно оставалось в доме около восьми недель, прежде чем его перевезли на кладбище.

Похороны и место погребения

В сентябре 2020 года Бенджамина Киу похоронили в Грейсленде — поместье и бывшем доме его деда в Мемфисе, США. Также похоронены сам Элвис, его родители и бабушка. Лайза Мари хотела, чтобы сын покоился рядом с дедом, которого он обожал.

На похоронах были только самые близкие — Райли Киу, отец Дэнни, мать Лайза и несколько друзей семьи. Сама Лайза Мари была в тяжелейшем эмоциональном состоянии и, по словам очевидцев, едва держалась на ногах.

Как Пресли переживала утрату?

После похорон певица впала в глубокую депрессию. Она практически не выходила из дома, отменила все публичные выступления, редко отвечала друзьям. Близкие говорили, что она винила себя, считала, что могла предотвратить смерть сына.

Помочь ей вернуться к жизни помогли две вещи — психотерапия и дочь Райли, которая проводила с матерью почти все время, заботясь о ней и поддерживая. Кроме того, Лайза Мари начала писать мемуары, где подробно рассказала о сыне, их отношениях и своих попытках выжить после трагедии.

«Я не могла представить, что жить дальше возможно. Мне нужно было выписать это из себя», — писала она в своей книге.

Смерть Лайзы Мари

Лайза Мари Пресли умерла 12 января 2023 года — почти через три года после смерти сына. Ей было 54 года. Причиной смерти стала кишечная непроходимость, осложнение после бариатрической операции, которую она сделала ранее в попытке избавиться от лишнего веса.

Ее похоронили там же, где Бенджамина и Элвиса — на семейном участке Грейсленд в Мемфисе. Дочь Райли Киу, ставшая актрисой и номинанткой на «Эмми», теперь управляет поместьем Пресли и фондами, связанными с именем деда.

Ранее мы писали, что стало с сыном Майкла Дугласа после наркозависимости и тюрьмы.