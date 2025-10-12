Развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых тем конца лета 2025 года. Но в отличие от многих звездных историй, супруги решили поставить точку в отношениях без громких заявлений и взаимных обвинений. После шестнадцати лет брака они смогли договориться обо всем спокойно — и ради детей, и ради собственного спокойствия. «‎Рамблер» поделится подробностями бракоразводного процесса.

Развод по согласию

Адвокаты пары — Александр Добровинский и Дмитрий Шанцер со стороны Дмитрия, а также Марина Дубровская и Ирина Кузнецова, представляющие Полину, — 20 августа сделали официальное заявление:

«Полина Диброва подала на развод, Дмитрий Дибров не возражает. Все имущественные вопросы урегулированы, спор по детям отсутствует. Родители будут воспитывать детей совместно».

После подписания соглашений супруги сделали совместное фото с юристами — на нем они улыбаются. Снимок, сделанный в гостиной загородного дома телеведущего, стал символом того, что они разошлись мирно.

© Telegram-канал «Ваш Александр Добровинский»

Новая жизнь и новый дом

Сообщается, что инициатором развода стала именно 36-летняя Полина. Она переехала от 65-летнего Дмитрия к милиардеру Роману Товстику, которому недавно исполнилось 50 лет. В одном из интервью Полина призналась, что их роман начался в этом году. И о том, что она влюбилась в другого, женщина в скором времени честно сообщила мужу, так как, по ее словам, не хотела жить во лжи.

«‎Мы договорились (с Романом), что сначала нужно решить все вопросы семейные и только после этого строить свою жизнь. В какой-то момент я поняла, что хочу новую жизнь‎», — поделилась Полина в беседе с Москвой 24.

По данным «‎Комсомольской правды», бизнесмен приобрел для них новый дом в подмосковном Лапино — неподалеку от рублевского особняка, где остался жить телеведущий. Стоимость нового жилья оценивается примерно в 140 миллионов рублей.

Любопытная деталь: Полина является крестной матерью одного из шестерых детей Романа Товстика. Однако с его супругой Еленой она не общается уже несколько лет, с 2017 года.

Что осталось Диброву, а что — Полине

Полина и Дмитрий прожили вместе шестнадцать лет, воспитали троих сыновей — Александра, Федора и Илью. Дом на Рублевке, где они жили все это время, считается единственным совместно нажитым объектом недвижимости. Его площадь — около 1100 квадратных метров, а реальная рыночная стоимость, по оценкам риелторов, около 300 миллионов рублей.

По условиям брачного соглашения Полина не будет претендовать на этот дом — супруги решили, что имущество достанется детям. Дмитрий Александрович остается в особняке: у каждого из сыновей там своя комната, и мальчики смогут свободно приезжать к отцу.

У Полины осталась только подаренная бывшим мужем машина. Еще несколько лет назад по ее инициативе Дмитрий купил старшему сыну квартиру в новом жилом комплексе Москвы — этот объект оформлен на ребенка.

В СМИ писали, что сумма алиментов составляет 300 тысяч рублей в месяц, но точных цифр никто не подтверждал. Многие считают, что реальные выплаты выше, иначе отказ от претензий на недвижимость выглядел бы нелогичным.

Как себя чувствует Дебров?

Дмитрий Дибров не комментировал происходящее, но, по словам его адвокатов, телеведущий полностью доволен условиями соглашения и хочет сохранить хорошие отношения с бывшей супругой ради детей.

Он продолжает работать: остается ведущим программы «Подкаст.Лаб. Антропология» на Первом канале и развивает собственный проект «Сессия» на VK Видео, где беседует со звездами и молодыми артистами. По оценкам индустрии, доход телеведущего составляет около четырех миллионов рублей в месяц.

Иногда Дибров принимает частные заказы на проведение мероприятий. Недавно одно из ивент-агентств сообщило о необычном предложении — телеведущему предложили провести поминки за 7,5 миллиона рублей для ста гостей. Об этом сообщалось в TVcenter.ru. Сам Дибров не стал отрицать, что готов работать «на любых площадках, если всё в рамках приличия».

Мирное расставание

Развод Дибровых оказался редким случаем в мире шоу-бизнеса — без взаимных обвинений, громких эфиров и судебных скандалов. По словам их адвокатов, супруги все вопросы решали «уважительно и по-взрослому».

Дмитрий остается в доме, где прошло детство их сыновей, Полина теперь живет неподалеку — так детям будет легче видеться с обоими родителями. Семья официально договорилась, что воспитание мальчиков будет совместным, а вопросы финансов урегулированы.

