В соцсетях испугались за Джигана после развода с Самойловой

В октябре в СМИ появилась информация о решении жены рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн), блогера Оксаны Самойловой подать на развод. Как пишет «Стархит», интернет-пользователи предположили, что без Самойловой в жизни Джигана может начаться черная полоса.

По данным Forbes, Самойлова подала исковое заявление о расторжении брака. Его зарегистрировали 6 октября, но дата его рассмотрения пока не назначена.

«Оксана переросла его во многих смыслах, да и надоели они уже друг другу за столько лет. Детей родили, денег достаточно, все будет хорошо», - предположил один из комментаторов в соцсетях.

Другая пользовательница заявила, что Самойлова «решила начать жить для себя» и «сняла с себя ответственность» за рэпера и отношения с ним. Она добавила, что Джиган от жены «все равно никуда не денется».

«Без ее он сопьется - и опять в рехаб, что неудивительно», - предположила еще одна пользовательница.

Некоторые комментаторы заподозрили пару в попытке устроить пиар-акцию: по их мнению, причиной может быть новый альбом Джигана.

Юрист Джигана прокомментировала его развод с Самойловой

Самойлова и Джиган женаты с 2012 года, у них четверо детей. СМИ писали, что они уже хотели развестись в 2020 году, но в итоге отказались от этих планов.