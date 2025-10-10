Дочь Владимира Винокура осталась одна после развода

Балерина Анастасия Винокур, дочь знаменитого юмориста Владимира Винокура, и бизнесмен Григорий Матвеевичев со стороны казались гармоничной и счастливой парой. В 2015 году у супругов родился сын Федор. Тем удивительнее было узнать спустя четыре года, что Винокур разводится. Соответствующее заявление появилось на сайте Пресненского суда.

Самое интересно, что муж не знал о решении Анастасии Винокур.

"Это было нелегкое решение, но оно было моим. Как я ему сообщила? К сожалению, он узнал о том, что мы разводимся из СМИ. Так как у нас суд, оказывается, открытый, и, естественно, фамилия сразу всплыла. За пару часов разлетелось по всем СМИ — мол, я подала на развод. Прямо перед днем его рождения…" - рассказала в новом интервью дочь Винокура.

Оказалось, проблемы в семье зрели давно, поэтому развод стал логичным исходом.

"Накапливались конфликты, недопонимания, претензии друг к другу. Я считаю, виноваты всегда оба. В какой-то момент поняла, что дальше не могу и хочу выдохнуть, жить своей жизнью, следовать мечтам с возможностью остаться прекрасными родителями для ребенка", - объяснила Анастасия в программе "Надо обсудить".

В настоящее время дочь Владимира Винокура не замужем, однако не унывает. Она не торопится обзаводиться новым избранником и пока наслаждается свободой. По словам Анастасии, ее делают счастливой знание, что самые близкие здоровы, а также возможность продолжать выступать на сцене.