Развелась из-за России: как выглядит единственная дочь Егора Кончаловского

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская, разводится. Об этом художница и артистка сообщила на премьере сериала «Хроники русской революции» своего деда Андрея Кончаловского.

«Так получилось. Мы пришли к этому решению обоюдно, без скандалов. Ну вы же понимаете, ранний брак... Молочный муж выпал — вот и все», — с юмором рассказала Михалкова-Кончаловская.

По словам 24-летней актрисы, причиной для развода стали многочисленные командировки Никиты. Кроме этого, супруг Марии планировал переехать в другую страну, к чему Михалкова-Кончаловская не была готова.

По информации издания Spletnik.ru, артистка уже начала встречаться с новым избранником. Известно, что он старше нее и работает в той же сфере.

Мария и Никита Кузьмин стали мужем и женой в 2020 году. Молодой человек закончил Финансовую академию и руководит IT-компанией.

Михалкова-Кончаловская развивает актерскую карьеру. Кроме этого, у нее есть небольшой личный бренд украшений, которые Мария сама придумывает и создает вручную. Также наследница известной фамилии занимается искусством и устраивает персональные выставки в музеях.

