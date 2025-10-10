Актрису Шмыкову требуют признать иноагентом

Актрису Варвару Шмыкову, которая открыто критикует проведение специальной военной операции, следует проверить на соответствие критериям, по которым определяется статус иностранного агента, считает директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. Такое мнение он озвучил в беседе с News.ru.

По словам Солдатова, он обратился с такой инициативой к Министерству юстиции РФ. Директор правозащитного центра обратил внимание на то, что актриса проживает в Германии с 2023 года и ведет там экономическую деятельность.

Солдатов предположил, что Шмыкова получает денежные средства из одного или нескольких иностранных источников, «одновременно продолжает формировать общественно-политические взгляды и убеждения через социальные сети».

В этой связи, как считает он, целесообразно осуществить проверку действий Шмыковой на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Актриса, по словам Солдатова, не намерена возвращаться в Россию до завершения специальной военной операции. Она поддерживает связь с европейскими актерами, которые в России признаны иноагентами, отметил Солдатов.