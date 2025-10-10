Рэпер Джиган вышел в свет после разрыва с Оксаной Самойловой и обматерил журналистов. Об этом сообщает StarHit.

9 октября в СМИ появилась новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана после 13 лет брака. В тот же день рэпер пришел на светскую вечеринку и спел песню, посвященную жене. Когда журналисты попытались задать вопрос о расставании, Джиган резко отреагировал, обматерив их.

Также на мероприятии присутствовала юрист Джигана. Галина Атаманова заявила, что шокирована разводом пары. По словам юриста, супруги все еще вместе и, вероятно, смогут избежать расставания.

«Честно говоря, для меня это стало настоящим шоком — он всегда позиционировал себя примерным семьянином и действительно таким был. Он старался, ведь все мы понимаем, как шоу-бизнес может влиять на людей», — высказалась юрист.

Отметим, что на данный момент Самойлова тоже не комментировала проблемы в семье. По данным СМИ, именно она выступила инициатором развода.

Самойлова подала на развод с Джиганом

