Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали госпитализации матери

87-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице на плановом обследовании. Об этом сообщила ее дочь Ольга, передает News.ru.

Как ранее стало известно, Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских клиник. Она обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в сердце. По информации из источников СМИ, у актрисы диагностированы повышенное артериальное давление, одышка, боль в спине и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

По словам Ольги, Лидия Николаевна была направлена в поликлинику для полного медицинского осмотра, который продлится три-пять дней. Речь идет о госпитализации по направлению поликлиники, отметила она. Дочь актрисы отметила, что пока нет окончательного заключения о ее состоянии, и не предоставила подробностей о проводимых процедурах.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Ранее Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям в преддверии суда за авторские права на произведения их отца, знаменитого писателя Василия Шукшина, заявив, что очень устала от скандалов и обманов.