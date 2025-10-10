Сбежавшая из РФ жена и слухи об онкологии: жизнь Филиппа Янковского

Сегодня актер Филипп Янковский отмечает свое 57-летие. Что известно о его личной жизни, здоровье и профессиональной карьере, разбиралось издание News.ru.

Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове. Его отец — народный артист СССР Олег Янковский, мать — Людмила Зорина, — заслуженная артистка России. В 1973 году семья переехала в Москву. Филипп Янковский закончил Школу-студию МХАТ, а затем режиссерский факультет ВГИКа.

Личная жизнь

В 1988 году Филипп Янковский встретился с украинской актрисой Оксаной Фандерой. Через год они поженились и вместе до сих пор. Пара пережила и слухи о взаимных изменах, и смерть родственников, и заболевание Янковского. В браке родились двое детей: сын Иван и дочь Елизавета.

«Мы просто любим друг друга. Наверное, в этом секрет нашего счастья. Это, безусловно, обоюдное влечение, обоюдное желание. Нам повезло друг с другом. Я так считаю. Мы оба с юмором», — рассказывал Янковский.

Филипп Янковский покинул Россию ради встречи с женой Оксаной Фандерой

Проблемы со здоровьем

В 2009 появилась информация о том, что у Янковского диагностировано злокачественное заболевание — фолликулярная лимфома. Слухи о проблемах со здоровьем артист прокомментировал в 2015 году, подчеркнув, что у него нет онкологии.

«У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — заявил он.

Артист отмечал, что находится на съемочной площадке более 100 дней в году, и считает «огромным счастьем работать по профессии». В 2025 году с его участием выйдут «Дуэлянтки», «Лихие. Глава 2», «Монастырь-2», «Приход», «Резервация», «Чужие деньги».

Позиция по поводу СВО

Филипп Янковский публично не высказывался о специальной военной операции на Украине. Однако, по информации Telegram-канала «НеМалахов», сейчас он вынужден жить на две страны из-за жены.

Оксана Фандера, родившаяся в Одессе, после начала спецоперации уехала в Грузию. Янковский приезжает туда, когда не занят в съемках и других проектах.