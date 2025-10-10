Дочь Кончаловского и Толкалиной назвала причину развода с мужем

Минувшим вечером дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной посетила столичную кинопремьеру. В рамках светского мероприятия Мария пообщалась с журналистами. 24-летняя девушка озадачила публику неожиданной новостью: она, как оказалось, разводится со своим мужем Никитой. Возлюбленные пять лет находились в официальном браке.

© Соцсети

Представители издания «СтарХит» связались с Марией, чтобы узнать больше подробностей. И звездная дочь молчать не стала. Она рассказала, что развод стал итогом глубоких разногласий в ценностях и представлениях о будущем. Девушка мечтала о тихой семейной жизни, в то время как ее супруг думал иначе.

«Я хотела загородный дом, сад, детей, животных… Уже даже воображала себе все это. Никита хотел другого… Мы много говорили, сильно старались… Это решение не было принято одним днем. Оно зрело достаточно долго», — призналась Мария.

Бракоразводный процесс, по словам дочери Кончаловского и Толкалиной, проходит мирно. Хоть ранее девушка и называла своего экс-избранника «молочным мужем», он для нее все равно важный человек. Бывшие продолжают общение и даже периодически созваниваются. Для Марии Михалковой-Кончаловской этот союз стал важным этапом для внутреннего роста.