Джоли раскрыла новые детали развода с Питтом и потребовала от него деньги

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в прошлом году им удалось развестись. Но противостояние Брэда Питта и Анджелины Джоли не закончено. Бывшие супруги продолжают судиться из-за их французской винодельни Château Miraval (Шато Мираваль).

Дело в том, что Питта возмутил поступок Джоли, которая продала свою долю за 68 миллионов долларов российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Брэд считает, что Анджелина не имела права делать это без его одобрения. Та же утверждает, будто бывший муж планировал "захватить контроль" над поместьем.

А сейчас голливудская дива раскрыла новые детали развода с Питтом. Она рассказала об этом в заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на просьбу бывшего мужа предоставить личные сообщения об их споре из-за замка.

"События, которые привели к тому, что мне пришлось расстаться с бывшим мужем, были эмоционально тяжелыми для меня и наших детей. После подачи заявления на развод я оставила ему право распоряжаться (и проживать) в наших семейных домах в Лос-Анджелесе и Миравале без какой-либо компенсации. Я надеялась, что это поможет ему спокойнее относиться ко мне после трудного и травмирующего периода", - сообщила Анджелина.

При этом она подчеркнула, что ни она, ни дети больше не ступали на порог Шато, так как поместье напоминало о "болезненных событиях, приведших к разводу". Также Джоли объяснила продажу доли поместья денежной необходимостью, поскольку после расставания она не требовала алиментов или иной финансовой поддержки от Питта. К тому же в то время она взяла двухгодичный перерыв в работе, поскольку беспокоилась за здоровье наследников.

"Мираваль был одним из первых крупных проектов, в которые мы вложились вместе, и он был центром нашей семейной жизни. Мы поженились там, я провела там часть своей беременности и привезла туда наших детей-близнецов из больницы. Было тяжело так внезапно расстаться с домом и воспоминаниями о нем, а детям было особенно тяжело из-за того, что их жизнь так резко изменилась", - констатировала актриса.

Теперь Джоли требует от Питта 33 тысячи долларов для покрытия судебных издержек, напомнив, что неоднократно просила его отозвать ходатайство и предупреждала, что ей понадобится компенсация за расходы на адвокатов, передает Page Six.