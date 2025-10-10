У пришедшей на аборт Юлии Меньшовой случилась истерика

У Юлии Меньшовой и ее супруга, знаменитого актера Игоря Гордина, есть взрослые дети, сын Андрей и дочь Таисия. Однако лишь сейчас стало известно, что у пары мог быть еще ребенок. Об этом сообщила сама Юлия Меньшова в новом интервью.

Популярная ведущая призналась, что сделала аборт вскоре после того, как у нее родился первый ребенок. Они с супругом, узнав о второй беременности, долго думали, взвешивали и пришли к выводу, что пока не могут взять на себя еще большую ответственность. В итоге Меньшова отправилась делать аборт.

"Помню ли я этот аборт? Очень хорошо. Каждый день", - заявила артистка.

По словам Меньшовой, это было мучительное решение.

"Вы не можете представить себе, что переживает женщина, которая идет на эту процедуру", - призналась телеведущая в программе Metametrica.

Она отметила, что ей непонятно, почему другие люди, особенно мужчины, считают себя вправе осуждать или переубеждать женщину, которой и так трудно приходится в данной ситуации. Она рассказала: