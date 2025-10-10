Аборт, отношение родителей и слова об СВО: как живет Юлия Меньшова

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова играет в театре и активно развивает свой YouTube-канал. Что известно о жизни артистки, о чем она больше всего жалеет и как отнеслась к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Юлия Меньшова дочь знаменитого режиссера, народного артиста РСФСР и лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова и народной артистки России, лауреата Государственной премии СССР Веры Алентовой.

Владимир Меньшов получил широкую известность благодаря фильмам «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли».

Личная жизнь

Юлия Меньшова замужем за актером Игорем Гординым. Их брак стал одним из немногих примеров долговечных и крепких отношений в актерской среде. У пары двое детей — сын Андрей и дочь Таисия. Несмотря на занятость, родители стараются уделять им максимум внимания.

В интервью Юлия Меньшова рассказала, что после рождения первого ребенка ей пришлось принять страшное решение, с чувством вины за которое она живет до сих пор. Актриса забеременела практически сразу после родов, но оказалась не готова к появлению второго малыша — ни с психологической, ни с физической точки зрения — и приняла тяжелое решение об аборте. Чувство вины усугубили врачи, которые пытались переубедить молодую маму.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, когда идет на эту процедуру. Когда я пришла, ко мне подошел доктор-мужчина, который сказал: «Все-таки это грех большой, вы бы подумали…» Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика, к которой доктор тоже имел отношение. Помню ли я о том, что сделала этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. Понимаете? И это моя история», — рассказала ведущая.

Профессиональная карьера

По словам Юлии Меньшовой, достаточно сложные отношения у нее были с родителями, которые не поддержали ее в выборе профессии и постоянно критиковал актерские способности дочери. При этом отец даже советовал ей уйти из института, так как «это явно не твое».

«Меня сравнивали с землей. Они говорили: «Ну это было ужасно, это просто катастрофа какая-то. Ты знаешь, Юля, ты хуже всех». Папа мне говорил: «Мне кажется, что тебя просто из жалости хвалят — может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии»», — рассказала Меньшова.

Актриса известна зрителям благодаря роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и участию в ток-шоу «Я сама», где она была ведущей с 1995 по 2001 год. В настоящее время артистка развивает собственный YouTube-проект «Сама Меньшова», а также играет в спектаклях «Бестолочь» и «Остров заблудших душ».

Отношение к спецоперации

Юлия Меньшова поддержала проведение спецоперации и отмечала, что это привело к разрыву отношений с рядом близких людей, которые не разделяли ее взглядов на происходящее.

«С кем-то из таких людей — максимально радикальных взглядов — нам пришлось даже разорвать отношения. И для меня это печальный факт», — отмечала телеведущая.

При этом она не стала осуждать коллег, которые покинули Россию, заметив, что это был «их выбор», а она считает очень мудрой пословицу: «где родился — там и пригодился».