Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в московскую клинику после жалоб на сильные боли в сердце и тахикардию. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает Mash.

Отмечается, что состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

В больнице она также страдает от повышенного давления, одышки, болей в спине и проблем с ногами, из-за чего передвигается только с поддержкой или с ходунками. Иногда народная артистка забывает об опоре, что повышает риск падений.

Ранее, в сентябре, Федосеева-Шукшина сообщала, что распределила наследство между дочерьми и выделила средства на собственные похороны, готовясь к возможной смерти, передает Telegram-канал.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что ее мать чувствует себя неважно. По ее словам, родительницу сразили инсульт и инфаркт, а также прогрессирующая деменция. Позже зрителям показали видео с актрисой в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.

Страдающая деменцией Лидия Федосеева-Шукшина сообщила о подготовке к своим похоронам

Федосееву-Шукшину лишили прав на наследие супруга, актера и сценариста Василия Шукшина, а также доли в столичной квартире на улице Бочкова. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник утверждает, что за этим стоит дочь артистки Мария Шукшина. Актриса хотела создать там музей, посвященный своему мужу.