Анна Седокова вышла в свет с новым мужчиной

В конце прошлого года бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, свел счеты с жизнью. Родители спортсмена винят в произошедшем популярную певицу, а она все выпады в свой адрес игнорирует.

Артистка долго восстанавливалась после смерти бывшего мужа. Новость о самоубийстве Яниса Тиммы стала для Анны Седоковой невыносимым ударом, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Постепенно исполнительница вернулась к обычному образу жизни, стала выходить в свет, однако с прессой предпочитает лишний раз не общаться. А еще, утверждает Starhit, на днях певица появилась на публике с новым мужчиной, вот только постаралась скрыть это обстоятельство. Когда Анна заметила, что ее со спутником снимают, она выхватила у того человека телефон.

Говорят, певица сияла от счастья и выглядела влюбленной. Она обнимала спутника со спины и что-то шептала ему на ушко. По некоторым данным, новый мужчина Седоковой не спортсмен и не мачо.