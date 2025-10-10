Земфира* сохранила права на сотни своих песен в России

Певица Земфира* (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным реестра произведений российских правообладателей, артистке принадлежат права на 178 композиций. Помимо песен, она является автором трех музыкальных произведений к кинофильмам и спектаклю, а также шести инструментальных пьес. Помимо этого, Земфира сочинила две рекламные песни.

В беседе с агентством юрист Ирина Остапчук отметила, что внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства.

Ранее сообщалось, что Земфира все еще мониторит статус индивидуального предпринимателя в России.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов.