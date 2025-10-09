Дмитрий Дибров рассказал о личной жизни после развода. Телеведущий немного пообщался с журналистами на премьере киноромана «Хроники русской революции». Звезда телевидения намекнул, что на личной жизни поставил крест. Во всяком случае, пригласить Дмитрия на свидание, по его же словам, не получится.

«Невозможно меня пригласить на свидание. У меня сын сейчас из школы придёт, а я на свидание попрусь? А кто будет смотреть Тарковского? У нас ещё "Зеркало" не смотрено, а я на свидание попрусь? И что я там услышу, можно спросить? Вы знаете, первые 30 лет было интересно», — поделился Дмитрий Дибров.