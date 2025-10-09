Авраам Руссо подал иск с требованием компенсации за похищение в 2004 году

Певец Авраам Руссо подал иск в Кунцевский районный суд Москвы с требованием взыскать компенсацию морального ущерба, причиненного похищением, которое произошло в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В заявлении говорится, что «31 января 2004 года ответчик, совместно с другими лицами, совершили похищение Руссо и удерживали его, пока он не согласился выполнить требования похитителей». И хотя впоследствии уголовное преследование в отношении Эльдукаева Т.З. было прекращено по нереабилитирующим основаниям, певец настаивает, что его действия стали причиной серьезных физических и нравственных страданий.

«Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 23 октября 2025 года», — отмечается в тексте.

Напомним, что Руссо написал заявление о похищении в сентябре 2018 года. Он обвинил в заказе похищения бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который в начале 2000-х был спонсором артиста.