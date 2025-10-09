«Бешеные деньги уже вложила»: Наташа Королева захотела поместье, как у Киркорова
Певица Наташа Королева перестраивает свой загородный дом, вдохновившись богатым поместьем коллеги по сцене Филиппа Киркорова.
В личном блоге исполнительница хита «Желтые тюльпаны» похвасталась промежуточным итогом ремонта. К старой части дома была пристроена большая веранда, но отделочные работы еще продолжаются.
Она отметила, что Наташа многое сделала для российской культуры и достойна жить в хорошем доме.
Ранее продюсер Павел Рудченко отметил, что Наташа Королева — стабильный артист и не очень сурова к заказчикам. При этом певица может высказать свое недовольство в случае плохого настроения.