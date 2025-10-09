«За деньги не интересен»: промоутер рассказал о бесплатных выступлениях Смольянинова*

Промоутер Игорь Сенгер рассказал, что актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом в России и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) бесплатно выступал в Германии. Об этом сообщает News.ru.

По данным Сенгера, на немецком фестивале Смольянинов* бесплатно декламировал стихи и пел. Промоутер утверждает, что за небольшие суммы актер выступает в барах на 40-50 человек.

«Читает стихи и отрывки из прозы. Но даже скромную аудиторию не удается набрать за деньги, он не интересен», - заявил Сенгер.

Смольянинова* внесли в список иноагентов в начале 2023 года. Осенью 2024 года актера заочно арестовали в России. Сообщалось, что он обвиняется по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и о публичном распространении фейков о ВС РФ.

