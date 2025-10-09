«Как в зоопарк»: стало известно, зачем израильтяне ходят на концерты Галкина*

Израильтяне ходят на концерты Максима Галкина* (внесен в список иноагентов) не ради его выступления, а просто посмотреть на комика, как «на бегемота». Об этом рассказал News.ru житель Израиля Михаил Хурин.

По словам Хурина, его соотечественники ходят на концерты Галкана* «как в зоопарк».

«Это и концертами-то назвать нельзя, халтура полная. Я дал название — «зоопарк». Люди ходят на концерт Галкина, как в зоопарк — посмотреть на живого бегемота», — пояснил он.

Максим Галкин* покинул Россию вместе со своей женой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

При этом Галкин* признавался, что вынужден скрывать свое израильское гражданство, путешествуя по миру, так как из-за конфликта на Ближнем Востоке при демонстрации паспорта Израиля его разворачивали в аэропортах и отелях, хамили и оскорбляли. На концерте в Нью-Йорке он заявил, что столкнулся с проблемами в 16 странах и теперь пользуется паспортом Кипра.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.