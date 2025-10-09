Благотворительность, отказ от отца и опекунство: непростая жизнь Егора Бероева

Егор Бероев, звезда кино и театра, активно занимается благотворительностью, помогая детям с особенностями развития. «СтарХит» рассказал, что известно о жизни артиста.

Как отмечается, актер вырос без отца, Вадима Михеенко, который бросил семью, когда Егор был ребенком. Более 35 лет отец пытался наладить контакт через СМИ, но сын отказывался. В 2016 году, после обращения через соцсети, они начали переписываться и планировали встречу, но она не состоялась.

Бероев женат на Ксении Алферовой, с которой познакомился на съемках «Московских окон» в 2001 году. У пары есть дочь Евдокия и подопечный Влад Саноцкий с синдромом Дауна, которого они взяли под опеку после смерти его матери.

Пару объединила не только принадлежность к знаменитым актерским династиям, но и взгляды на жизнь: оба считали необходимым заниматься благотворительностью и создали фонд поддержки «особенных» детей «Я есть!», способствующий социализации воспитанников. С помощью организации Бероев и Алферова смогли трудоустроить нескольких людей с врожденными хромосомными патологиями.

Актерская карьера Бероева началась с Щепкинского училища, где он учился, несмотря на известность семьи. Он прославился ролью в «Турецком гамбите» и снимался в таких фильмах, как «Адмирал» и «Август. Восьмого».

Бероев также участвовал в проекте «Ледниковый период» и известен клипами группы «Любовные истории». Он стремится к экспериментам в кино.