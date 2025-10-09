Телеведущий Андрей Малахов требует миллионы рублей с отделочников

53-летний телеведущий Андрей Малахов требует 7 млн рублей с отделочников. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, одна из фирм Малахова фигурирует в двух исках. В конце сентября 2025 года компания потребовала 1,9 млн рублей от ИП за неисполнение обязательств по договорам строительного подряда. Отмечается, что суд отказался принимать заявление из-за неуплаты госпошлины.

В начале октября фирма телеведущего подала еще один иск на 4,9 млн. У компании Андрея возникли экономические споры по гражданским правоотношениям с ООО «Промрестстрой».

Источник утверждает, что компания Малахова осуществляет вид деятельности, связанной с телевизионным вещанием. На нее зарегистрированы товарные знаки программ «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». В прошлом году выручка фирмы составила 1,9 млрд рублей.

На данный момент Малахов не комментировал судебные разбирательства.

