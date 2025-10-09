Поплавская оценила предложение об оплате безработными взносов за ОМС

Актриса Яна Поплавская, комментируя предложение заставить неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС), напомнила о проблемах с работой для предпенсионеров и ситуации с мигрантами. Ее слова приводит «Царьград».

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила с предложением обязать безработных граждан платить взносы за ОМС, что сможет помочь снизить нагрузку на бюджет.

По словам парламентария, в среднем по стране работодатель вносит за одного сотрудника около 45 тысяч рублей в год взносов. В Москве же числится почти 700 тысяч официально безработных, и в итоге получается, что неработающих россиян фактически содержат честно работающие соотечественники. При этом тем, кто не трудоустроен, достаточно поработать всего два месяца, чтобы оплатить медицинскую страховку, заметила она.

Инициативу Матвиенко, которая не касается детей, пенсионеров и инвалидов, уже одобрили губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Енилина и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отмечает издание.

Однако, по мнению актрисы Яны Поплавской, это предложение не учитывает специфику жизни в регионах, где «многих 50-60-летних просто увольняют с работы, поскольку работодателю интересны молодые и активные сотрудники».

«Такие люди остаются у разбитого корыта: устроиться на новую работу человеку в возрасте сложно, а планку пенсионного возраста подняли - и на что жить?», - пояснила она.

Также артистка уверена, что нагрузку на отечественную медицину создают и трудовые мигранты, привозящие в Россию семьи и пользующиеся «социалкой». «Наверху совсем не понимают, как мы живем?» - поинтересовалась Поплавская, предложив спикеру Софреда прогуляться вместе с ней по улицам Санкт-Петербурга и Москвы.