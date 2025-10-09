Самойлова намекнула на кризис в браке с Джиганом

Блогерша и жена рэпера Джигана намекнула на кризис в браке. Оксана Самойлова заявила в соцсетях, что ее никогда не любили просто так.

© Passion.ru

Знаменитость опубликовала в личном микроблоге видео, на котором сначала лежала на коленях у матери, а потом позировала во время фотосессии. Кадры сопровождались грустной мелодией и эмоциональной подписью.

«Мам, твоя девочка так устала быть сильной... Я не имела права на слабость. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — написала она, не объяснив ситуацию.

Это сообщение появилось после долгого отсутствия блогерши в соцсетях. Еще тогда поклонники решили, что у Оксаны и Джигана проблемы в браке. Он выходил в свет один или с детьми, а его жена в это время отправилась на Неделю моды в другую страну.

Напомним, что супруги воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. Женщина говорила, что мечтает об еще одной дочери, но старшую наследницу это желание матери не радует.

Ранее мы писали о том, что Оксана Самойлова разрыдалась в Париже, куда приехала на Неделю моды.