Смерть матери, слухи о новом романе, измена мужу: судьба Марии Голубкиной

Актриса Мария Голубкина прославилась своей ролью в фильме «Свадьба». Издание NEWS.ru узнало, что известно о ее личной жизни, почему она больше не собирается выходить замуж.

Как отмечается, недавно актриса была замечена с мужчиной на мероприятии, что вызвало слухи о новом романе и возможной свадьбе. Однако актриса опровергла эту информацию, заявив, что ее сердце свободно и она не планирует выходить замуж, так как ей 52 года и она не хочет менять свой уклад.

Голубкина была замужем за актером Николаем Фоменко с 1995 по 2008 год. Как позднее стало известно, она изменила своему мужу. При этом Голубкина признавалась, что развод произошел из-за ее отказа дать согласие на строительство бассейна, хотя Фоменко все равно построил его. Актриса также заявила, что у нее есть претензии к бывшему мужу.

22 марта 2024 года стало известно о смерти актрисы Ларисы Голубкиной, матери Марии Голубкиной. В октябре того же года у Ларисы Голубкиной диагностировали злокачественное заболевание крови, а в январе 2025-го ей потребовалась экстренная медицинская помощь. 22 марта 2025 года у актрисы остановилось сердце.

На похоронах Ларисы Голубкиной воссоединились ее дочери Мария Миронова и Мария Голубкина после долгих лет прохладных отношений. Ранее сестры враждовали из-за влияния матерей, которые настраивали их друг против друга.