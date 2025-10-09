Шуфутинский ответил на сообщения об онкологии

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский опроверг сообщения о наличии у него онкологического заболевания и перенесенной операции. Его цитирует ТАСС.

Шансонье подчеркнул, что информация о его болезни не соответствует действительности и является чьей-то выдумкой ради хайпа. Он отметил, что впервые слышит «об анализах, о каких-то операциях и опухолях».

«Не дождетесь, я чувствую себя замечательно. Никаких операций не было», — заявил Шуфутинский.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что весной у 77-летнего Шуфутинского обнаружили опухоль. После этого было принято решение о хирургическом вмешательстве, поскольку были риски возникновения злокачественного новообразования. Операция якобы прошла успешно, и в скором времени исполнителя хита «Третье сентября» выписали.