Знакомая Збруева прокомментировала новость о госпитализации актера

Народный артист РСФСР Александр Збруев действительно доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказала News.ru знакомая семьи актера.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве с болями в животе, которые мучили артиста несколько дней.

«Пока точно неизвестно, что с Александром Збруевым, [что у него за болезнь]. Но он в порядке, с ним все нормально», — пояснила знакомая семьи артиста.

В сентябре в театре «Ленком Марка Захарова» прошла юбилейная, 250-я постановка «Вишневого сада», где актер играл брата Раневской. Перед спектаклем 87-летний Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену он выйти не смог и был заменен, однако тогда госпитализация ему не потребовалась.