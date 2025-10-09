Пригожин раскрыл правду о поездках Пугачевой в Москву

Певица Алла Пугачева несколько раз приезжала в Россию, пытаясь добиться разрешения на возвращение для своего мужа, юмориста Максима Галкина* (включен в список иноагентов). Об этом рассказал «Радио Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

В последний раз исполнительница возвращалась в РФ в ноябре 2023 года — тогда она посетила свой замок в деревне Грязи, записала в студии «Салам» три песни, после чего уехала в Латвию.

На Пугачеву поступили очередные жалобы в Генпрокуратуру

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Алла Пугачева потеряла свой авторитет и влияние, но пыталась добиться для мужа разрешения вернуться.

«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. «А что он такого сказал? - говорила она в кабинетах. - Ничего такого в принципе», - рассказал Пригожин.

При этом он обратил внимание на то, что и Галкин*, и Пугачева не стали уезжать в 2014 году, после присоединения Крыма к России, так как, видимо, тогда их все устраивало.

«Что ж вы еще 10 лет здесь колотили бабки, причем огромные деньги? Они просто торгуют своими эмоциями, манипулируют этой любовью общества», - подытожил Пригожин.

Напомним, что недавно Алла Пугачева оказалась в центре скандала после интервью, в котором попыталась обелить сепаратиста и террориста Джохара Дудаева, а также заявила, что Родина ее «предала». Слова артистки осудили представители Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров. Кроме того, против нее подали иск на 1,5 млрд рублей.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.