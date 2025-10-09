Сын Плющенко стал участником ДТП

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко от первого брака Егор оказался участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

© Соцсети

Авария произошла с участием BMW, принадлежащего 19-летнему Егору, и Volkswagen Polo, за рулем которого находилась Екатерина Г. По ее рассказу, столкновение случилось при перестроении и высоком скоростном режиме обеих машин. Водители отказались признавать свою вину, а расследование ГИБДД затянулось на полгода, после чего дело закрыли из-за истечения срока давности.

Страховая компания признала ДТП обоюдным и компенсировала половину стоимости ремонта Екатерине, однако женщина до сих пор не смогла восстановить автомобиль — она ждет судебной экспертизы. На место аварии приезжала мать Егора, которая впоследствии сообщила о травмах сына, включая сотрясение мозга и множественные повреждения.

Егор родился в первом браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. После развода пары в 2008 году он живет с матерью и носит ее фамилию.