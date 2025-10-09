Запрет на съемку, скандалы и мнение об СВО: где сейчас Сергей Гармаш

Народный артист России Сергей Гармаш принимает участие в новых проектах и запретил снимать себя на камеры сотовых телефонов. Что известно о его позиции по спецоперации и попадал ли артист в скандалы, разбиралось издание News.ru.

«Убрать телефоны»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Гармаш запретил себя фотографировать во время премьеры фильма «Артек. Лановой. Фестиваль» в Московском доме национальностей, попросив зрителей «убрать телефоны и послушать».

При этом стало известно, что артист отказывается от любительской съемки, так как «бережно относится к своим фото» и разрешает снимать себя только на профессиональную камеру.

Скандалы

Гармаш оказался в центре скандала в 2011 году, когда его родной брат Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП. Актер оказался под пристальным вниманием в связи с этой ситуацией. В итоге он отказался помогать брату и того осудили на 3,5 года колонии.

А в 2020 году Гармаш со скандалом ушел из труппы «Современника», публично заявив о «чудовищной ситуации» в театре и подвергнув резкой критике проект «Диалоги Современника. Война и мир».

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — подчеркнул Гармаш, комментируя происходящее в театре.

Он также выразил несогласие с политикой нового руководства, пришедшего в театр после кончины бессменного худрука Галины Волчек.

Поддержка спецоперации

При этом Сергей Гармаш выступил в поддержку спецоперации, а также в рамках специальной программы вместе с коллегами по театру «Мастерская «12»» посетил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Большая честь — выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон и наша поддержка», — сказал он во время выступлений в Крыму.

Гармаш также был одним из официальных представителей Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году.

Народный артист России внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин названо то, что Гармаш является «пособником российских военных преступников и оккупантов».

Ранее Сергей Гармаш рассказал, что за три года получил за рекламу банка 97 млн рублей. Это больше, чем за трехлетний период его работы в театре и съемках в кино.