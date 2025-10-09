Слухи о разводе, скандалы и карьера: как живет Юлия Ковальчук

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продолжает строить карьеру и счастлива в браке, однако в СМИ постоянно появляются слухи о том, что она на грани развода с мужем. Что происходит в жизни артистки, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Юлия Ковальчук детства любила творчество. Начав с художественной гимнастики, она сменила увлечение после травмы спины и 15 лет возглавила танцевальную команду «Элит».

На одном из фестивалей ее заметил представитель Московского государственного института культуры и посоветовал поступать именно в это учебное заведение. В итоге Юлия Ковальчук экстерном окончила старшие классы и в 1999 году переехала в Москву, выбрав специальность «эстрадный танец».

Сотрудничество с «Блестящими» началось после того, как пройдя прослушивание, Ковальчук получила место в подтанцовке. Но уже в 2001 году, после того как группу оставила Ольга Орлова, она стала солисткой. За шесть лет в группе Юлия Ковальчук приняла участие в создании трех альбомов, 40 песен и девяти клипов. В 2007 году ее контракт завершился и она начала сольную карьеру.

Личная жизнь

В 2013 году Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков сыграли свадьбу в Испании, в узком кругу родных и близких. А в 2017 году родилась их старшая дочь, которую назвали Амелией.

«Мы не понимаем, что за существование вели раньше. Сейчас мы с Лешей говорим: «Как можно было жить без ребенка? Это была пустота, какая-то подготовка к жизни»», — признавалась в одном из интервью Юлия Ковальчук.

Летом 2023 года у пары появилась вторая дочь — Алисия. Родители оберегают право детей на личную жизнь. А также скрывали деликатное положение Ковальчук до самого последнего момента.

Скандал из-за слов Чумакова

В одном интервью Алексей Чумаков признался, что в начале их отношений с Юлией Ковальчук восхитился красотой и яркостью своей будущей жены. Однако свое признание он сделал в такой форме, что оказался в центре скандала, отмечает издание.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси (…). У меня тогда были критерии типа «вдул бы или не вдул бы». Назовем так — «вдул» с последствиями», — поделился Чумаков.

Сидящая рядом с мужем Ковальчук с иронией отметила, что «критерии» вполне нормальные, после чего сделала глоток воды.

Интернет - пользователи подвергли резкой критике Чумакова и выразили сочувствие его жене. Некоторые комментаторы описали его как инфантильного и самовлюбленного подростка, обвинив певца в незрелости.

Недовольство поклонников артистки вызвал и опубликованный ею позднее в соцсетях пост, где Ковальчук репетирует походку для предстоящего концерта, надев эффектное платье с глубоким вырезом. При этом ее муж идет следом, даже не взглянув на жену ни разу.

В СМИ постоянно появляются слухи о возможном разводе пары. Подогревают сплетни и отъезды Ковальчук за границу вместе с дочерью без Чумакова. Однако сама певица уверяла, что «ссоры с Лешей не могут привести к разводу».

Ранее Алексей Чумаков признался в беседе с журналистами, что Юлия Ковальчук спасла его от инвалидности. Артист отметил, что игнорировал боли в спине, в результате, практически утратил способность передвигаться, и именно жена настояла на обращении к врачам. В итоге он перенес экстренную операцию на позвоночнике.