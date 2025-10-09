«Останется ангелом»: Пригожин рассказал об общении с Орбакайте

Иосиф Пригожин заявил, что не общается с Кристиной Орбакайте из-за политики. Об этом он рассказал в шоу «ДаДа — НетНет».

Долгое время Иосиф Пригожин работал с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. Продюсер рассказал, что однажды подарил ей купленную для Валерии песню «Губки бантиком».

Однако сейчас общение между знаменитостями прекратилось. Одна из причин — разногласия во взглядах на политику.

«Она прекрасный человек, очень комфортный. Мы с ней были друзьями. Сейчас, к сожалению, не общаемся. Время нас разделило. Не общаемся в том числе из-за политических взглядов», — заявил он.

При этом Пригожин по-прежнему с теплом относится к Орбакайте.

«Для меня она останется ангелом», — добавил он.

