Стало известно об экстренной операции Михаила Шуфутинского

Российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве. В результате музыканта госпитализировали и прооперировали.

«Операция прошла успешно, и вскоре артиста выписали. Летом Шуфутинский вернулся к выступлениям», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что в настоящее время певец активно гастролирует по России. При этом медики рекомендовали ему продолжать наблюдаться у онколога.

5 сентября Telegram-канал SHOT написал, что Шуфутинский до 2022 года проживал в России, имея паспорт США. Журналисты утверждали, что срок годности американского паспорта истек в 2022 году, и певец не стал его продлевать. Также он задумался о получении российского гражданства, так как окончательно обосновался в стране. В публикации говорилось, что артист получил гражданство России лишь в августе текущего года.

Позже эту информацию прокомментировала его пиар-директор Татьяна Юмашева. Она рассказала, что Шуфутинский получил российский паспорт еще в 2022 году.