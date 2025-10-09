Номера проданной Галкиным* Bentley оказались дороже машины

«Красивые госномера» автомобиля Bentley, проданного уехавшим из России юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), стоили в два раза дороже самой машины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснили журналисты, на редком Bentley Arnage класса люкс, которым шоумен владел более 20 лет, были номера, чья цена составляет семь миллионов рублей. В то же время стоимость автомобиля варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей, уточняет издание.

Кроме того, номера содержали «зеркальные» цифры и три буквы «O». В январе была внесена соответствующая пометка «Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств». Спустя два месяца у машины поменялся собственник и госномер.

Ранее отечественный автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что Галкин мог продать свой Bentley и за большие деньги. По его оценке, от стоимости на рынке зависит уровень популярности водителя, что может прибавить к стоимости лота не меньше полумиллиона рублей.