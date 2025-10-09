«Он позвонил»: Собчак рассказала, что Гогунский сам инициировал интервью ради пиара
Журналистка Ксения Собчак рассказала, что актер Виталий Гогунский сам предложил дать интервью после своего скандального высказывания о том, что женщины не могут быть в плохом настроении рядом с мужчинами.
Журналистка отметила, что считает актера добрым, но «дурковатым». Она также подчеркнула, что Гогунский на самом деле не проявляет никакого насилия по отношению к женщинам, что, по ее словам, является «ключевым показателем».
Виталий Гогунский также заявил, что женщин «нужно изолировать от семьи в период менструации». «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему артист придерживается такой точки зрения в отношении женщин.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Гогунскому быть более ответственным и не обобщать людей по половому признаку. По словам парламентария, артисты не являются лидерами общественного мнения, а играют роли.