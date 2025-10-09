С Собчак взыскали долги по коммунальным платежам

Суд в Москве взыскал долги по коммунальным платежам с журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что судья удовлетворил три иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Сумма задолженности не уточняется.

Собчак рассказала о главной проблеме в своей жизни

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь раскрыл последствия для Собчак за долги по коммуналке. По его словам, Собчак могут не выпустить из страны, а также арестовать ее имущество.