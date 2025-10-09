Басист группы Kiss попал в ДТП

Легендарный музыкант Джин Симмонс попал в ДТП в Малибу, потеряв сознание за рулем.

Как сообщает Rolling Stone со ссылкой на NBC 4 Los Angeles, он врезался в припаркованный автомобиль, перед этим успев пересечь несколько полос.

Солист рок-группы KISS назвал величайшую песню коллектива

Жена бас-гитариста и вокалиста культовой группы Шеннон Твид сообщила, что 76-летнего Джина доставили в больницу на обследование, после чего отправили на восстановление домой. Предположительно, ЧП случилось из-за нарушения Симмонсом режима приема лекарств.

Сейчас он, по собственному заверению, в порядке.