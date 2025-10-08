«Взлет начался с пиар-романа»: что на самом деле связывает Киркорова и Бузову

В беседе с журналистами Филипп Киркоров рассказал о близких отношениях с Ольгой Бузовой. По словам певца, он ревностно относится к творческим коллаборациям Ольги с другими артистами. Более того, Филипп отметил, что Бузова испытывает к нему взаимное чувство и ревнует к Марго Овсянниковой.

В беседе с сайтом «Страсти» психолог Олеся Иневская объяснила, почему высказывание Киркорова является пиаром. Эксперт убеждена, что Ольга и Филипп громкими заявлениями готовят публику к совместному проекту.