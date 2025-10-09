Гузеева уличила Кудрявцеву в лицемерии

В Сети судачат, что в отечественном шоу-бизнесе закончилась очередная дружба. Лариса Гузеева обиделась на Леру Кудрявцеву, с которой только недавно проводила время в Болгарии.

Дело в том, что в новом выпуске шоу "Звезды сошлись", ведущей которого является Лера Кудрявцева, обсуждали скандал, связанный с рекламой вилл на Бали. Тогда, напомним, Лариса Гузеева намекала, что сама так же приобрела роскошную недвижимость и всем советовала, но это оказалось рекламным трюком.

Сейчас, увидев передачу, Лариса Гузеева не сдержалась и в свойственной себе манере обвинила ведущую в лицемерии. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала данные, что якобы сама Кудрявцева рекламировала этих же людей, но в своем шоу об этом говорить не стала.