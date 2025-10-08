Экс-солистка «Миража» Суханкина хочет попасть на голубой огонек

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина заявила, что мечтает принять участие в новогоднем голубом огоньке. В беседе с «Абзацем» она призналась, что не понимает, почему телевидение «не замечает» ее.

Суханкина предположила, что ее не зовут на голубой огонек, потому что она «никому не носит подарки и деньги».

«Для меня это игнорирование остается загадкой. По высоким кабинетам не хожу, ничего не подлизываю, не подмазываю. А наверно, нужно так делать», — сказала она.

Но и без этого, по словам Суханкиной, ей хватает народной любви.

Напомним, что заслуженная артистка обрела популярность благодаря коллективу «Мираж». Суханкина не перестала исполнять репертуар группы на сольных концертах даже после ухода оттуда.