Актриса Татьяна Власова рассказала в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале, что ее отношения с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном начались с того, что актер разбил ее отношения с другим.

— У меня были отношения с другим человеком, тоже армянином. Ну и вроде как любовь была, как-то вместе были, но это не гражданская история, мы не были расписаны. И я увидела Джигарханяна, он в молодости был неотразим. Такая харизма сумасшедшая, а какая энергия шла, и как от актера, и как от человека, — поделилась она.

Она также отметила, что не хочет вспоминать, как муж ушел от нее к Виталине Цымбалюк-Романовской. Даже после этого брака она простила его, когда Джигарханян вернулся.

Ранее Власова, в эфире программы «Малахов» рассказала, что незадолго до своей кончины ее муж говорил грустные слова о том, что он «проиграл свою жизнь».

Пианистка, вдова Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в этом году впервые стала мамой. Она рассказала, что после появления на свет девочки уже планирует завести еще одного ребенка.