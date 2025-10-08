Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. Супругам удалось сохранить любовь и романтику. Евгений Ваганович часто балует жену, а она рада делиться сюрпризами мужа со своими поклонниками.

Летом все семейство отдыхало на море, юморист с удовольствием фотографировал красавицу-жену у бассейна, показывая, какая у нее роскошная фигура. Но то и дело в Сети появляются слухи, что на самом деле у Петросяна и Брухуновой кризис, мол, они вот-вот разведутся. Очередная порция таких сплетен всплыла после того, как Татьяна с детьми отправилась в речной круиз, а Евгений Ваганович остался в Москве. Сплетники наперебой делились предположениями, что же происходит в браке юмориста, если молодая жена может себе позволить такую выходку. Один из близких друзей пары и вовсе сообщил СМИ, что Петросян намерен лишить Брухунову финансирования из-за того, что она сорит деньгами.

Журналисты издания "Абзац" решили напрямую спросить у Татьяны, что же происходит в ее семье, неужели сплетни о разводе — правда. Отмалчиваться и дальше жена юмориста не намерена, пересуды ей порядком надоели, но и развернутый комментарий получить не удалось.

